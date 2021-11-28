Anthony Fauci: Omicron, ABD'ye gelirse şaşırmam

Amerikalı sağlık uzmanı, yeni varyantın gidişatını değerlendirdi. Fauci, "Eninde sonunda her yere ulaşacak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın baş tıbbi danışmanı Anthony Fauci, koronavirüsün ortaya çıkan yeni varyantı Omicron'a ilişkin açıklamada bulundu.

Fauci, Biden'ın Güney Afrika ve bölgedeki diğer 7 ülkeye uyguladığı seyahat kısıtlamalarının, paniğe yol açmaması gerektiğini belirtti.

OMICRON VARYANTI YORUMU

Omicron varyantının ABD'ye çoktan gelmiş olabileceğini ifade eden Fauci, NBC televizyonunda katıldığı yayında, "Öyle olursa şaşırmam ama henüz tespit etmedik." dedi.

"ENİNDE SONUNDA HER YERE ULAŞACAK"

Fauci, bir virüsün yüksek derecede bulaşıcılık göstermesi halinde "eninde sonunda her yere ulaşacağını" söyledi.

"GÜNEY AFRİKA'DA HIZLI YAYILIYOR"

Amerikalı sağlık uzmanı, Omicron varyantı ile ilgili sorular arasında, önceki Delta varyantı kaynaklı enfeksiyonlardan daha ciddi hastalıklara neden olup olmadığının yer aldığını sözlerine ekledi.

Yeni varyant için "Güney Afrika'da oldukça hızlı yayıldığı görülüyor." diyen Fauci, görüşünü şu şekilde tamamladı:

CİDDİ HAZIRLIK ÇAĞRISI

"Enfeksiyondan kurtulan insanları ve hatta aşı olmuş insanları enfekte etme kabiliyeti, bize bunun gerçekten dikkat etmemiz ve ciddi bir şeye hazırlıklı olmamız gerektiğini söylüyor."