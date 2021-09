Antonio Guterres, iyi niyet elçisi Angelina Jolie ile görüştü

Guterres, ünlü oyuncuyu ağırladığı görüşmede çocuklarla ilgili mesaj verdi.

Birleşmiş Milletler'de (BM) sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie ile bir araya geldi.

ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİ ELE ALDILAR

Guterres, ABD'li oyuncu ile görüşmesinin ardından, Twitter adresinden fotoğraflı paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "sesini dünya genelinde çocuk hakları için kullanan" Jolie'ye teşekkür etti.

"HER ÇOCUK, POTANSİYELİNİ GELİŞTİRME HAKKINA SAHİP"

Antonio Guterres, "Her çocuk sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çocukluk ile potansiyelini sonuna kadar geliştirme hakkına sahip." ifadesini kullandı.

JOLIE'NİN HAZIRLADIĞI KİTAP

Ünlü oyuncu Jolie, çocuklar ve gençlerin haklarını öğrenmeleri için hazırladığı kitabı geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

"Haklarınızı Bilin ve Talep Edin (Know Your Rights and Claim Them: A Guide for Youth)" adlı kitapta Uluslararası Af Örgütü ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin yazarlarından Geraldine Van Bueren katkısı bulunuyor.