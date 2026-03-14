Antonio Guterres: Lübnan halkı bu savaşı seçmedi

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'a düzenlediği çalışma ziyareti kapsamında başkent Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında bölgede yaşanan insani tabloya dikkat çekti.

Saldırılar nedeniyle yüz binlerce sivilin yalnızca taşıyabildikleri eşyalarla evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Guterres, yerinden edilen Lübnanlıların kaldığı barınma merkezlerini ziyaret ettiğini ve burada dinlediği hikayelerin kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Çatışmaların askeri yöntemlerle çözülemeyeceğini vurgulayan Guterres, “Askeri bir çözüm yok. Tek çözüm diplomasi, diyalog ve BM Şartı ile Güvenlik Konseyi kararlarının tam olarak uygulanmasıdır.” dedi.

“Lübnan halkı bu savaşı seçmedi, bu savaşa sürüklendiler” ifadelerini kullanan Guterres, çatışmanın taraflarına saldırıları durdurma çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin yapısına ilişkin eleştirilerde bulunarak, konseyin mevcut dünyayı değil İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan düzeni yansıttığını söyledi.

"LÜBNAN'IN HAK ETTİĞİ BARIŞMA ULAŞMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM"

Guterres, İsrail’in özellikle Beyrut’un güneyi ile Lübnan’ın çeşitli bölgelerinde büyük yıkıma yol açan saldırılarından duydukları endişeyi de dile getirdi.

BM ekiplerinin sahada Lübnan halkına ve kurumlarına destek vermeye devam ettiğini belirten Guterres, “Lübnan’ın hak ettiği barışa ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Guterres, yerinden edilen sivillerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Lübnan hükümetinin başlattığı yardım çağrısına cömert destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Guterres ayrıca İsrail’in Lübnan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini vurgularken, Hizbullah’ın da Lübnan hükümetinin silahların devlet tekelinde toplanmasına yönelik kararına saygı duyması gerektiğini ifade etti.