İran’dan ABD bankalarına misilleme tehdidi: Tüm şubeler meşru hedef olur

ABD’nin İran’daki iki bankaya yönelik saldırılarının ardından Tahran yönetiminden misilleme geldi.

DMO Sözcüsü Naini yaptığı açıklamada, “Düşmanın iki İran bankasına yönelik saldırısına karşılık ABD bankalarının şubeleri hedef alındı. Düşman bu eylemi tekrar ederse bölgedeki tüm ABD’ye ait banka şubeleri bizim için meşru hedef olacaktır” ifadelerini kullandı.

CİTİBANK ŞUBELERİNE SALDIRI

Lübnan merkezli televizyon kanalı Al Mayadeen, ABD’nin büyük finans kuruluşlarından Citibank’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kenti ile Manama’daki şubelerinin kimliği belirsiz insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını duyurdu.

Kanala konuşan bir kaynak, sabaha karşı gerçekleştirilen saldırı sonrası söz konusu banka şubelerinde yangın çıktığını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde faaliyet gösteren Citibank ise İran’ın bölgede finans kuruluşlarını hedef alabileceğine yönelik tehditlerin ardından güvenlik gerekçesiyle bir şube dışında tüm şubelerini geçici olarak kapatma kararı aldığını açıkladı.

TAHRAN'DA SEPAH VE MELLİ BANK HEDEF OLMUŞTU

ABD, 11 Mart’ta Tahran’a yönelik saldırılarda İran merkezli Sepah Bank’ın dijital güvenlik merkezini füze saldırısıyla hedef almıştı. Saldırı sonrası Sepah Bank ile Melli Bank’ta sistemlerin çöktüğü ve çevrimiçi bankacılık hizmetlerinin devre dışı kaldığı bildirilmişti.

Saldırının ardından İran ordusundan yapılan açıklamada, “Düşman finansal egemenliğimize saldırmıştır. Bu andan itibaren bölgedeki ABD ve müttefiki olan tüm ekonomik merkezler ve bankalar meşru hedefimizdir” ifadeleri kullanılmıştı.