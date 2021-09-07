Antony Blinken: Herhangi bir rehin krizi yok

Antony Blinken: Herhangi bir rehin krizi yok

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'da açıklamalarda bulundu. Havalimanındaki rehin söylentilerine açıklık getiren Blinken, herhangi bir rehin türü olmadığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Katar'da Afganistan'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Doha'da konuşan Blinken, Taliban'ın Afganistan'dan ayrılmaya çalışan uçakların havalanmasına izin vermediği ve insanları orada rehin tuttuğu iddialarına ilişkin bir soruya, herhangi bir "rehine türü" durumdan haberdar olmadığı şeklinde yanıt verdi.

"UÇAKLARIN KALKMASINA İZİN VERİLMEDİĞİ ANLAMINA GELİYOR"

Blinken, "Taliban'ın, elinde geçerli bir belgeye sahip olanların çıkışını reddetmediğini anlıyorum ancak geçerli belgeleri olmayanların bu noktada ayrılamayacağını söylediler. Bütün bu insanlar bir araya toplandığından, bu, uçakların kalkmasına izin verilmediği anlamına geliyor." dedi.