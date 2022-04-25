Antony Blinken: Rusya başarısız, Ukrayna başarılı

Polonya'da gazetecilere konuşan Blinken, Moskova yönetiminin savaştaki hedefleri bakımından başarı sağlayamadığını savundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna'ya yapılacak yardımlar ile Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Kiev ziyaretini Polonya'da değerlendirdiler

Blinken ve Austin, Kiev'deki temasları sonrası Polonya'da basın toplantısı düzenledi.

Rusya'nın Doğu Donbas bölgesine odaklanmak için Kiev'in etrafından ve Ukrayna'nın kuzeyinden birliklerini geri çektiğini hatırlatan Blinken, Rusların savaş hedefleri açısından başarısız olduğunu söyledi.

"Rusya başarısız oluyor, Ukrayna başarıyor"

Amerikalı bakan, "Rusya, başarısız oluyor, Ukrayna ise başarıyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, Rusya'nın başlıca amacının Ukrayna'ya tamamen boyun eğdirmek ve egemenliğini elinden almak olduğunu dile getiren Blinken, "Bu başarısız oldu." değerlendirmesinde bulundu.