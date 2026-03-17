Araştırma: Yüksek sıcaklıklar yüz binlerce hayatı tehdit ediyor

Dünyada küresel ısınmaya bağlı olarak hava sıcaklıklarında artış gözlemleniyor...

Son yapılan araştırmalar ise, bu sıcaklıklardan kaynaklı olası riskleri gözler önüne serdi.

Güney Amerika'da çeşitli üniversitelerden bilim insanları, yürüttükleri çalışma kapsamında, 2000-2022 döneminde 156 ülkeden elde edilen verileri analiz etti.

FİZİKSEL AKTİVİTE AZALIYOR

Küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışının fiziksel aktivite üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmacılar, ortalama sıcaklığın 27,8 derecenin üzerinde seyrettiği her ay, küresel fiziksel hareketsizlik oranının ortalama yüzde 1,44 arttığını saptadı.

GÖRÜLME SIKLIĞI ÜLKEYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Araştırmacılar, söz konusu etkilerin gelişmiş ülkelere kıyasla düşük ve orta gelirli ülkelerde daha fazla görüldüğüne dikkati çekti.

2050'YE KADAR YÜZ BİNLERCE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

Fiziksel olarak daha az aktif olunmasına neden olan aşırı sıcakların insan sağlığını olumsuz etkilediğini ve 2050 yılına kadar 470 bin ila 700 bin ek ölüme yol açabileceğini tespit eden araştırmacılar, bu durumun yıllık 2,4 ila 3,68 milyar dolarlık iş gücü verimliliği kaybına dönüşeceğini öngördü.

ARAŞTIRMACILAR ALINABİLECEK ÖNLEMLERE İŞARET ETTİ

Araştırmacılar, çalışma sonucunda elde ettikleri bulguların dünya genelindeki sağlık ve ekonomi yükünü hafifletmek amacıyla emisyon azaltım hedeflerinin yanı sıra ısıya uyumlu şehir planlaması, sübvanse edilmiş iklim kontrollü egzersiz tesisleri ve hedef odaklı sıcaklık riski iletişimine öncelik verilmesinin önemine işaret ettiğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları "The Lancet" dergisinde yayımlandı.