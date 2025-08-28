Arjantin Devlet Başkanı Milei'ye taşlı saldırı

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin konvoyuna başkent Buenos Aires'te yaklaşan yerel ve ara seçimler için yürüttüğü kampanya sırasında muhaliflerin kalesi olarak bilinen Lomas de Zamora bölgesinde öfkeli kalabalık saldırıda bulundu.

Milei'nin konvoyuna taş ve şişe fırlatan öfkeli kalabalık, "Defol Milei" sloganları attı.

KONVOY HIZLA UZAKLAŞTI

Saldırının ardından Milei'nin konvoyu hızla olay yerinden uzaklaştı.

Saldırı sırasında Milei ve özel kalem müdürü olan kız kardeşi Karina Milei, aracın arkasında ayakta durarak halkı selamlıyordu.