Başbakan Edi Rama ile AB Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi'nin aşı teslimatı için düzenledikleri törende, pistten THY uçağı geçti. Basın toplantısına verilen ara yerel basında geniş yer buldu.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Avrupa Birliği’nin (AB) Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, başkent Tiran’daki havalimanında basın toplantısı düzenledi.

AB’nin Arnavutluk’a gönderdiği aşıların teslim töreni sırasında yapılacak açıklama, o sırada pistten geçmekte olan Türk Hava Yolları’na ait uçak nedeni ile kesintiye uğradı.

İlerlemeye başlayan uçağın geçişi sırasında, Başbakan Rama ile basın toplantısında hazır bulunan basın mensupları da beklemek zorunda kaldı.

MEDYADA GENİŞ YER BULDU

Uçağın geçtiği anlarda iki liderin Türk Hava Yolları’nın ismini tekrarlayarak gülümsediği anlar kameraya yansıdı.

Kısa bir aranın ardından devam eden basın toplantısı, yerel basında ve sosyal medyada geniş yer buldu.

“DAHA İYİ GÖSTERİLEMEZDİ”

Arnavutluk yerel televizyon kanallarında, "Balkanlara yönelik Türk dış politikası bundan daha iyi gösterilemezdi.” yorumları yapıldı.

Sosyal medya kullanıcıları ise “Milyon dolarlar versen bugünkü reklamı yaptıramazsın. Tevafuk işte.” yorumlarını yaptı.

Arnavutluk'ta düzenlenen basın toplantısında THY arası VİDEO

