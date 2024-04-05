Avrupa Birliği, Ermenistan'a 270 milyon euro aktaracak AB Komisyonu Başkanı Leyen, "Ermenistan'la omuz omuzayız" mesajı verdi. Leyen, gelecek 4 yıl boyunca 270 milyon euro hibeyi Erivan'a sağlayacaklarını söyledi.

AA

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan'a aktarmayı planladığı hibenin tutarını açıkladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB-ABD-Ermenistan üçlü üst düzey toplantısı öncesinde konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirten von der Leyen, Ermenistan'ı desteklemeyi sürdürdüklerini söyledi.

"Ermenistan'la omuz omuzayız"

Leyen, şöyle konuştu:

Ekim ayında verdiğimiz Ermenistan'la omuz omuza olma ve ortaklığımızın geleceğine dair vizyon belirleme sözümüzü yerine getiriyoruz.

4 yıl boyunca 270 milyon euro hibe

Von der Leyen, Ermenistan'ın gelecek 4 yıl boyunca 270 milyon euro hibe içeren Dayanıklılık ve Büyüme Planı ile destekleneceğini söyledi.

Ermenistan ekonomisini ve toplumunu daha dirençli ve şoklara dayanıklı hale getirmek için AB'nin ülkeye önemli yatırım yapacağına işaret eden von der Leyen, özellikle Ermenistan'daki işletmelere büyümeleri, yenilik yapmaları ve yeni pazarlara erişimleri için destek vereceklerini vurguladı.

Altyapı projelerine yatırım yapacaklar

Von der Leyen, Karadeniz elektrik hattı gibi Ermenistan'da önemli altyapı projelerine yatırım yapacaklarını, yenilenebilir enerji üretimine ve Gürcistan ile daha iyi ara bağlantılara yatırım yapmaya da devam edeceklerini kaydetti.

"Sınır ötesi taşımacılığı da araştıracağız"

"Koşullar izin verdiği takdirde sınır ötesi taşımacılığı da araştıracağız." diyen von der Leyen, şu yorumu yaptı:

Bugün havacılık, nükleer güvenlik ve ticaretin çeşitlendirilmesine yönelik yeni tedbirlerle geliyoruz.

Von der Leyen, yakın zamanda bir Yatırım Koordinasyon Platformu başlattıklarını anımsatarak, birlikte yeni projeler belirleyeceklerini, süreçleri hızlandıracaklarını ve yatırımların potansiyelini en üst düzeye çıkaracaklarını ifade etti.

Ermenistan'daki reformlara destek

AB'nin teknik destek ve finansman yoluyla Ermenistan'daki reformları desteklemeye devam edeceğine işaret eden von der Leyen, Ermenistan'ın Rusya'ya yönelik yaptırımların delinmesine karşı aldığı tedbirleri de memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)