Ermenistan, Azerbaycan sınırında askeri üsler inşa ediyor Ermeni ordusuna ait araçlar, Azerbaycan sınırındaki noktalarda çalışma yaparken kaydedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Ermenistan ordusu, Azerbaycan sınırında askeri altyapı hazırlarken görüntülendi.

Bakü'nün barış masası davetine henüz istenen yanıtı vermeyen Erivan yönetimi, diğer taraftan askeri provokasyonlarını sürdürüyor.

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattı, zaman zaman Ermeni askerlerinin taciz ateşlerine sahne oluyor.

Azerbaycan sınırında Ermenistan hareketliliği

Sosyal medyaya yansıyan yeni görüntülerde ise Azerbaycan sınırının farklı noktalarında yürütülen askeri faaliyetlere ilişkin anlar yer alıyor.

Ermenistan ordusuna ait askeri araçların, dikkat çeken üs hazırlıklarının yapıldığı noktalarda konuşlandırılması göze çarptı.

Paşinyan: Toprak emellerimiz olmamalı

Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan olarak mevcut durumdaki harita dışında topraklara sahip olmadıklarını ve herhangi bir ülkeden toprak emellerinin olmaması gerektiğini söylemişti.

Egemenlik ve toprak bütünlüğü mesajı

Son açıklamasında Paşinyan, Azerbaycan ile normalleşme sürecine değinerek, egemenlik ve toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınmasına dayanan sürece bağlı olduklarını ifade etti.

Başbakan Paşinyan, hedeflerine ulaşmak için sundukları "Barış Kavşağı" projesine işaret etti.