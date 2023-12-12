Avrupa Birliği, Ermenistan'daki gözlemci misyonu sayısını artırdı AB, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barışın sağlanabileceğine inandığını söyledi. Sahadaki AB varlığının 138'den 209 personele çıkarılmasına karar verildi.

ensonhaber.com

Avrupa Birliği (AB), Ermenistan ile ilgili bir karar aldı.

AB'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell, bloğun Ermenistan'daki misyonu için gözlemci sayısını artırdığını söyledi.

Borrell, Erivan yönetimi ile Brüksel arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını belirtti.

"Olumlu yanıt vermeye hazırız"

Ermenistan'ın, AB ile işbirliğini artırmanın faydalarını gördüğünü dile getiren Borrell, "Biz de olumlu yanıt vermeye hazırız." dedi.

AB'nin gözlemci sayısı 209'a çıkarıldı

Gözlemci misyonunun artırılması kararından bahseden Borrell, şunları ifade etti:

Artan bu iş birliğinin ilk adımı olarak Dışişleri Konseyi, Ermenistan'daki sivil misyonumuzun güçlendirilmesini kabul ederek sahadaki varlığımızı 138 personelden 209'a çıkardı.

Bu adımın, misyonun boyutunda önemli bir artış anlamına geldiğini belirten Borrell, "Bu, Ermenistan'ın Azerbaycan ile olan uluslararası sınırının istikrarını artırmanın bir yoludur." ifadesini kullandı.

"Tarihi bir şans var"

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Borrell, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen barış görüşmelerine işaret ederek, şöyle devam etti:

Bölgede barışın sağlanması için tarihi bir şansın olduğuna inanıyoruz. Bu bir fırsat.



Hem Ermenistan hem de Azerbaycan ile birlikte çalışarak bu çabalara desteğimizi sürdürmeye kararlıyız.

Barış çabalarına katkı

Josep Borrell, bu misyondaki personel sayısını artırmaya karar vermelerinin, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınırın istikrarına olan bağlılıklarını gösterdiğini ve barış çabalarına katkı sunduğunu kaydetti.

AB yetkilisi, bu açıklamaları Brüksel'deki Dışişleri Konseyi toplantısının ardından yaptı.