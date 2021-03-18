Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırım planını askıya aldı

Reuters, diplomatik kaynaklara dayanarak, Avrupa Birliği’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) üst düzey yetkililerine yeni yaptırım uygulama kararını dondurduğunu duyurdu.

Britanya merkezli haber ajansı Reuters, 4 diplomata dayanarak, Avrupa Birliği’nin (AB), TPAO'dan daha fazla yetkiliyi kara listeye alma planını dondurduğuyla ilgili bir son dakika haberi geçti.

"ANKARA'NIN DİPLOMATİK ATILIMLARI MEYVESİNİ VERİYOR"

Haberde, Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin devlet kontrolündeki şirketi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) daha fazla üst düzey yöneticisini kara listeye alma planının iptal edilmesi, 'Ankara'nın diplomatik atılımları meyvesini veriyor' şeklinde yorumlandı.

TPAO YÖNETİCİLERİNE YAPTIRIM TEKLİFİ GELMİŞTİ

AB liderleri, aralıkta Türkiye'nin doğu Akdeniz'deki tartışmalı sularda doğalgaz aramak adına gerçekleştirdiği "yetki verilmemiş sondaj faaliyetleri" nedeniyle mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasakları getirilmesi teklifinde bulunmuştu.

AB İLE İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM, GENEL HAVAYI DEĞİŞTİRDİ

Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın daha yapıcı bir ton takınması, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in daha uzlaşmacı bir yaklaşımı desteklemesi ve Türkiye ile Yunanistan arasında beş yıl aradan sonra ilk defa doğrudan görüşmelerin gerçeklemesi genel havanın değişmesini sağladı.

AB'nin Türkiye'ye daha sert ekonomik yaptırımların getirilmesini değerlendirmeyi planladığı 25-26 Mart'ta düzenlenecek zirvenin de artık Türkiye'ye karşı bir restleşme şeklinde geçmemesi bekleniyor.