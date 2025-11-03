Avrupa Birliği'nda Ukrayna çatlağı: Finanse etmek bizim görevimiz değil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa'da Ukrayna çatlağı büyüyor.

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya desteğini artırmak için adımlar atarken üye ülke Macaristan bu adımlara karşı söylemlerini sürdürüyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere merkezli bir medya kurumunun Ukrayna'nın savaşı sürdürebilmesi için gelecek dört yıl içinde yaklaşık 400 milyar dolara ihtiyacı olacağı haberine değinerek, “Silahlar, yeniden inşa, maaşlar ve emekli maaşları. Ve bir kez daha, faturayı Avrupa'nın ödemesi bekleniyor. Bu faturayı üstlenmeye istekli başka kimse kalmadı.” ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'YI FİNANSE ETMEK BİZİM GÖREVİMİZ DEĞİL"

Brüksel’in tedirgin olduğunu kaydeden Orban, “Bu yüzden dondurulmuş Rus varlıklarına el koymak, AB finansman sistemini yeniden düzenlemek ve yeni krediler almak istiyorlar. Biz bunu reddediyoruz. Ukrayna'yı finanse etmek Macaristan'ın görevi değil. Bunu yapmak için hiçbir nedenimiz yok; ne siyasi, ne ekonomik, ne de ahlaki” açıklamasında bulundu.

"AB, MACARİSTAN'DA KUKLA HÜKÜMET İSTİYOR"

Avrupa'da en açık sözlü ülke oldukları gerekçesiyle Brüksel’in kendilerine saldırmaya devam ettiğini öne süren Orban, “Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), AB uyumlu ekonomi politikaları, Brüksel'in onayladığı uzmanlar ve kontrol edebilecekleri bir başbakan ile ‘Jawohl (kukla) hükümeti’ istiyorlar.” dedi.

"MACARLARIN PARASINI UKRAYNA'YA GÖNDEREMEYİZ"

Gelecek dört yıl boyunca Macar aileleri, işletmeleri ve emeklileri destekleyeceklerini belirten Orban, “Bu nedenle, 2 veya 3 çocuğu olan anneler için vergi muafiyeti getiriyor, işletmelere yönelik yüzde 3'lük kredi programımızı genişletiyor ve 14’üncü ay emekli maaşını geri getiriyoruz. Macarların parasının Ukrayna'ya gönderilmesine izin veremeyiz.” ifadelerini kullandı.