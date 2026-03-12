İran: ABD’nin müzakere çağrılarını kabul edemeyiz

İran, ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılar sürerken diyalog ve müzakere çağrılarına olumsuz yanıt verdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Esmail Bağayi, devlet haber ajansı IRNA’ya yaptığı açıklamada, “Düşman bazen diyalog ve müzakereden söz ediyor, ancak aynı zamanda biz savaş suçlarıyla karşı karşıyayız; bunu kabul edemeyiz.” dedi.

"DİPLOMASİ SÜRERKEN SALDIRIYA UĞRADIK"

Bağayi, Tahran’ın son bir yıl içinde ikinci kez benzer bir durumla karşılaştığını belirterek, İran’ın diplomatik süreçte ciddi ve iyi niyetli şekilde müzakere yürüttüğünü ifade etti. Sözcü, Şubat ayı sonunda Umman arabuluculuğunda Cenevre’de gerçekleşen ABD-İran nükleer görüşmelerine atıfta bulunarak, her iki tarafın da görüşmelerin ciddi ve yapıcı bir ortamda geçtiğini dile getirdi.

Bağayi, “Ancak müzakereler sürerken ABD ve İsrail askeri saldırılar düzenledi. Biz müzakerelerin ortasındaydık ve onlar bu suçu işledi.” ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN MİSİLLEME MESAJI

Sözcü, İran’ın benzer deneyimleri görmezden gelemeyeceğini ve saldırılar devam ettiği sürece diyalog çağrılarını kabul etmeyeceğini vurguladı.

ABD ve İsrail, 28 Şubat’tan bu yana İran’a ortak operasyonlarını sürdürüyor ve bu saldırılarda aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu yaklaşık 1.300 kişi hayatını kaybetti.

Tahran ise karşılık olarak İsrail, Ürdün, Irak ve ABD askeri varlığı bulunan Körfez ülkelerini hedef alan İHA ve füze saldırıları düzenliyor.