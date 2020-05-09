AB büyükelçilerinin koronavirüs makalesine Çin sansürü

Avrupa Birliği'nin, Çin'deki büyükelçileri tarafından kaleme alınan ve bu ülke medyasında yayımlanan bir makalede, koronavirüsün kaynağına ilişkin kısma Pekin yönetimi tarafından sansür uygulandı.

Avrupa Birliği'nin Çin Delegasyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, AB-Çin ilişkilerinin 45. yılı dolayısıyla, AB'nin Çin Büyükelçisi Nicolas Chapuis ve 27 AB üyesi ülkenin büyükelçilerinin, China Daily ve People's Daily gazetelerinde yayımlanmak üzere, ortak bir makale kaleme aldığı belirtildi.

"VİRÜSÜN KAYNAĞINI İÇEREN CÜMLEYİ ÇIKARIN"

Açıklamada, Çin Dışişleri Bakanlığının makalenin yayınlanmasına ancak "Koronavirüsün kökenleri ve yayılımıyla ilgili bir cümlenin kaldırılması" şartıyla izin vereceği konusunda AB Delegasyonu'nun söz konusu medya organlarınca bilgilendirildiği kaydedildi.

"SANSÜRLÜ CÜMLE OLMASA DA 1 MİLYAR İNSANA HİTAP ETTİK"

Bunun üzerine AB Çin Delegasyonunun bu ülke makamlarına itirazda bulunduğu belirtilen açıklamada, "AB Delegasyonu tarafından (Çin basınında) makalenin yayınlanmasına karar verildi çünkü makale, (sansürlenen) cümle olmadan bile 1 milyardan fazla potansiyel okuyucuya öncelik alanlarımız hakkında önemli mesajlar iletiyordu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, AB Delegasyonunun makalenin China Daily tarafından orijinal haliyle yayımlanmamasından, People’s Daily'nin ise makaleye yer vermemesinden dolayı son derece üzüntü duyduğu aktarıldı.

SANSÜRLENEN KISIM

AB Dış İlişkiler Servisi'nde paylaşılan makalenin orijinal halinde "Koronavirüsün Çin'de ortaya çıkması ve akabinde son üç ayda dünyanın geri kalanına yayılması." ifadesi yer alıyordu.

Koronavirüs salgını ve kaynağı konusunda son haftalarda ABD, Pekin yönetimi ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekseninde karşılıklı suçlamalar yapılması dikkat çekmişti.