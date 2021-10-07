Avrupa Birliği'nden göçmenlere işkence yapan Yunanistan'a soruşturma istemi

Avrupa Birliği Komisyonu, Yunanistan'dan mültecilere karşı yapılan insan hakları ihlalleri hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Birçok sivil toplum kuruluşu ve gazetecinin çalışmaları sonucu, göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamaları, AB ve uluslararası hukuku ihlal ettiği tespit edilen Yunanistan için AB Komisyonu harekete geçti.

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Alman basınında yer alan haberlere göre, AB Komisyonu’ndan Suriye savaşının başlamasıyla birlikte yoğunluk kazanan ve sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara denizde ve karada çok sayıda insan hakları ihlali yapan Yunanistan’a, ihlaller hakkında soruşturma açması yönünde talep geldiği öğrendildi.

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"AB'NİN VERDİĞİ PARALAR, KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞLARA ALET EDİLDİ"

AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johanson da yaptığı açıklamada, Yunanistan’dan konuyu derinlemesine araştıracak bir soruşturma talep ederek, "Alman medyasının getirdiği veriler son derece güvenilir veriler. Yunanistan’ın yaptıkları şok edici. AB’nin verdiği paralar kabul edilemez davranışlar için alet edilmiş" ifadelerini kullandı.

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YUNANİSTAN: "AB SINIRLARINI SAVUNUYORUZ"

Yunanistan ise, görüntüler ile kayıt altına alınan insan hakları ihlallerini AB ülkelerinin göçmen istemeyişini fırsata çevirerek, "AB’nin sınırlarını savunuyoruz" bahanesiyle suçlamaları reddediyor.

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YUNAN VAHŞETİ GÖRÜNTÜLERLE BELGELENDİ

Alman basını ise, açık ve net bir şekilde Ege Denizi’ndeki savunmasız sığınmacıların Yunan polisi tarafından zorla Türk sularına itildiğini ifade etti.

Haberlerde yer alan bazı görüntülerde ise, şişme botların patlatıldığı ve sahil güvenlik botlarının yakından geçerek büyük dalgalar oluşturmak suretiyle şişme botları batırmaya çalıştıkları açıkça görüldü. Yunanistan, AB Komisyonu’nun soruşturma talebine siyasi olarak itiraz etmeye çalışsa da ilgili soruşturmayı açması bekleniyor.

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HIRVATİSTAN'DAN DA SORUŞTURMA İSTENDİ

AB Komisyonu benzer uygulamaları nedeniyle Hırvatistan’dan da soruşturma açmasını istemiş, görüntülerde Hırvat polisinin de sığınmacıları Bosna Hersek topraklarına geçmeye zorladıkları görülmüştü.