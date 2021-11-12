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    Avusturya’da iki doz aşı olmayana sokağa çıkma yasağı

    Avusturya'da koronavirüse karşı iki doz aşı yaptırmayanlara sokağa çıkmaya yasağı getirilmesi planlanıyor.
    • İHA
    • 12.11.2021 - 22:20
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    Avusturya’da iki doz aşı olmayana sokağa çıkma yasağı

    Avusturya artan koronavirüs vakaları karşısında önlem almaya çalışırken, Başbakan Alexander Schallenberg ülke genelinde uygulanması düşünülen sokağa çıkma yasağının artık kaçınılmaz olduğunu söyledi.

    "İNSANLARIN 3'TE 2'Sİ ACI ÇEKMEMELİ"

    “İnsanların 3’te 2’si tereddüde düşenler yüzünden acı çekmemeli” diyen Schallenberg, aşı olmayan kişilerin evlerinden sadece işe gitmek, yemek almak ve egzersiz yapabilmek için çıkabileceğini söyledi.

    Avusturya’da iki doz aşı olmayana sokağa çıkma yasağı #1

    VAKA SAYISI 12 BİNE DAYANDI

    Avusturya’da dün koronavirüs vakalarında yeni bir rekora imza atıldı. Ülkede salgının başından beri kaydedilen en yüksek vaka sayısına 11 bin 975 kişi ile ulaşılırken, Avusturya Koronavirüs Komisyonu bu artış karşısında uyarılarda bulunarak, önlemlerin artık ciddi bir zorunluluk haline geldiğini belirtti.

    Avusturya’da iki doz aşı olmayana sokağa çıkma yasağı #2

    Avusturya’da iki doz aşı olmayana sokağa çıkma yasağı #3

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