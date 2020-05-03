Fransa’da 101 kişi daha koronavirüsten öldü

Fransa'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 101 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 24 bin 895'e ulaştı.

Çin’de ortaya çıkan ve dünya genelinde 3 milyon 500 binden fazla kişiye bulaşan, 240 binden fazla kişinin de ölümüne neden olan korona virüs salgını Avrupa’da bilançoyu arttırıyor.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa’da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 101 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 24 bin 895’e yükseldiği bildirildi.

Ülke genelinde bin 387 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam korona virüs vaka sayısının 202 bin 54’e ulaştığı duyuruldu.

50 BİNDEN FAZLA HASTA İYİLEŞTİ

Ayrıca, 3 bin 819 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu aktarılırken toplam 50 bin 784 kişinin virüsü yenip taburcu olduğu bildirildi.

Öte yandan Fransa, dünya genelinde korona virüse bağlı en çok ölümün yaşandığı 5. ülke konumunda bulunurken, vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayısında azalmanın devam ettiği kaydedildi.