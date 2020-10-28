Fransa'dan AB ülkelerine, Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Fransa'da sözde mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren karikatürleri, Türkiye'yi harekete geçirdi.

ERDOĞAN'DAN FRANSA'YA BOYKOT ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız ürünlerine karşı boykot çağrısı, birçok Müslüman ülkede karşılık bulurken, böyle bir tepki beklemeyen Fransız yöneticiler de Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye yaptırım uygulaması için sıkıştırmaya başladılar.

"AB TÜRKİYE'YE YAPTIRIM UYGULASIN"

Fransız parlamentosuna seslenen Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, Avrupa Birliği üyelerinden Ankara'ya karşı destek istedi.

Fransız vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın provokasyon yaptığını savunan Beaune, AB'deki ortaklardan olası yaptırımlar dahil olmak üzere harekete geçmelerini isteyeceklerini söyleyen Beaune, "Daha ileriye gitmemiz gerekiyor. Yaptırımları da kapsayabilecek güçlü bir Avrupa tepkisi için zorlayacağız" dedi.

"AVRUPA, TÜRKİYE İLE GÜÇ DENGESİNİ KUVVETLENDİRMELİ"

Dün de Dış Ticaretten Sorumlu Delege Bakan Franck Riester, parlamentoya hitabında şu vurguyu yaptı:

"Fransa birlik içinde ve Avrupa da öyle. Gelecek AB Konseyi'nde (liderler zirvesinde), Avrupa çıkarlarını ve değerlerini daha iyi koruyabilmek için Türkiye ile güç dengesini kuvvetlendirmesini sağlayan kararlar almak zorunda kalacak."