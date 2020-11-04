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    Merkel korumalarıyla alışverişte

    Merkel korumalarıyla alışverişte

    Korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen Almanya Başbakanı Angela Merkel'in görüntülendiği videodan, korumaları ile dolaştığı anlar..
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2020 - 22:37
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    Bir süre önce, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in korumaları olmadan alışveriş yaptığı söylenen görüntüler, sosyal medyada paylaşılmıştı.

    İşin aslının öyle olmadığı anlaşıldı.

    KORUMALAR, VİDEONUN KESİLMEMİŞ HALİNDE

    Sosyal medyada kesilerek servis edilen videoda, Başbakan Merkel'in korumaları olmadan alışverişe çıktığı izlenimi veriliyor.

    Halbuki asıl videoda Merkel, önünde ve arkasındaki korumalarının eşliğinde bir süre yürüdükten sonra makam aracına biniyor.

    Merkel korumalarıyla alışverişte-Video

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