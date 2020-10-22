Polonya'da salgın önlemi alınmayan ayini polis dağıttı

Polonya'da koronavirüs önlemlerine uyulmadan ayin yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri, ayini kesip papazı ve yardımcılarını gözaltına aldı.

Polonya’nın Poznan kentinde kısa süre önce Salezyen tarikatından ihraç edilen Michal Woznicki isimli papaz, boşaltmamakta direndiği papaz evinde koronavirüs önlemlerine uygun şekilde ayin yapmadığı gerekçesiyle tarikatın diğer üyeleri tarafından polise ihbar edildi. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri, bir oda büyüklüğündeki şapelde papaz Woznicki’yi iki yardımcısıyla birlikte ayin yaparken buldu.

MASKESİZ AYİN DAĞITILDI

Papaz ve yardımcılarının maskesiz olduğunu belirleyen ekipler, ayine katılan diğer 7 kişinin de maskelerinin bulunmadığını ve sosyal mesafe kuralının gözetilmediğini tespit etti. Polis, ayine katılan kişilere kimlik kontrolü yaparken, papaz ve yardımcıları ise polise kimlik göstermeyi reddetti. Polis, sosyal mesafenin korunmadığı, maskesiz biçimde gerçekleştirilen ayinin kurallara aykırı olduğunu hatırlatıp papaz ve yardımcılarından tekrar kimliklerini ibraz etmesini istedi.

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PAPAZ VE YARDIMCILARI GÖZALTINA ALINDI

Papaz ve yardımcıları ise polisin talebini umursamadan ayini sürdürdü. Bunun üzerine polis ekipleri, papaz ve iki yardımcısını gözaltına aldı. Ayine katılanların itirazları arasında gözaltına alınan papaz ve iki yardımcısı, karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Papazın iki polisin kolları arasında sürüklenerek gözaltına alındığı anlar cemaatten bir kişi tarafından kaydedildi.