Fransa’da korona kaynaklı can kayıpları 50 bine yaklaşırken, İngiltere ve İtalya’daki can kaybı sayıları dün itibarıyla 50 bini geride bıraktı.

Koronavirüs salgınını en şiddetli yaşayan Avrupa ülkelerindeki can kayıpları çığ gibi artıyor.

Avrupa'da şu ana kadar rapor edilen vaka ve can kayıpları, küresel vakaların ve can kayıplarının 4’te 1‘ini oluşturuyor.

Avrupa’da toplam vaka sayısı 16 milyon 646 bin 628’e ulaşırken, toplam can kaybı ise 376 bin 539’a yükseldi.

FRANSA'NIN BİLANÇOSU 50 BİNE YAKLAŞTI

Salgının ikinci dalgasından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden Fransa’da son 24 saatte 4 bin 452 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 144 bin 660’a ulaşırken, son 24 saatte 501 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı da 49 bin 232’ye yükseldi.

Avrupa’da korona kaynaklı can kayıpları artıyor

İNGİLTERE'DE 55 BİN 230 ÖLÜM

İngiltere’de son 24 saatte 15 bin 450 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 527 bin 495’e, son 24 saatte 206 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 55 bin 230’a yükseldi.

İTALYA'DAKİ ÖLÜMLER 55 BİNİ AŞTI

İtalya’da ise son 24 saatte 22 bin 930 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 431 bin 795’e, son 24 saatte 630 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 50 bin 453’e ulaştı.