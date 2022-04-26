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    Avrupalı tur operatörü TUI'den Rus turistlere Türkiye baskısı

    Avrupalı tur operatörü TUI'den Rus turistlere Türkiye baskısı

    Otellere gönderilen yazıda, Türkiye'de rezervasyon yaptıran Rus turistlerin tatillerinin iptal edilmesi istendi.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 15:23
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    Yaz mevsimi yaklaşırken, Rus turistlerin gözde tatil mekanı Türkiye'ye ilgi yeniden tırmanışa geçti.

    Türkiye'de tatil yapmak için gün sayan Rus turistler, Akdeniz sahillerini doldurmaya hazırlanıyor.

    Avrupalı tur şirketinden Rus turistlere karşı hamle

    Ancak, merkezi Almanya'nın Hannover kentinde bulunan uluslararası turizm şirketi TUI, Tantur üzerinden Türkiye'de ortaklık yaptığı otellere gönderdiği yazıda, Rus firmaların sahibi olduğu rezervasyonların iptal edilmesini istedi.

    Rus turistlerin rezervasyonlarının iptal edilmesi yönünde baskı oluşturulmaya çalışıldığı görüldü. Karara gerekçe olarak, Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'ya uygulanan yaptırımlar gösterildi.

    "Tüm operasyonlar askıya alındı"

    Söz konusu yazıda, "Bu mektubun amacı Tantur'un TI Travel LLC, TI Baltics SIA ve Borublita Holdings Limited için Türkiye'de yürüttüğü tüm operasyonların askıya alındığı konusunda sizi bilgilendirmek içindir.

    TI Travel ile ilgili herhangi bir operasyon için gelecek yeni rezervasyon taleplerinin askıya alınması LLC, TI Baltics SIA ve Borublita ile ilgili olarak otelinizle Tantur arasında imzalanan sözleşmenin 9. maddesine göre sözleşmenin askıya alındığını bildiririz.” denildi.

    Şirketin Rusya bölümü kapatıldı

    Turizm gazetesinin haberine göre, TUI’nin Türkiye’deki şirketi Tantur’da Rusya'ya ilişkin departmanın faaliyetlerine son verilirken, ilgili çalışanlar ise işten çıkartıldı.

    Avrupalı tur operatörü TUI den Rus turistlere Türkiye baskısı #1


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