Avrupa'ya yeni giriş-çıkış sistemi: Pasaportları unutun...

Avrupa'ya girişler değişiyor...

Schengen bölgesine seyahat edecek Avrupa Birliği dışı ülke vatandaşları yakında pasaport kontrolü yerine kullanılacak yeni bir biyometrik sistemle tanışacak.

AB’nin yeni Giriş-Çıkış Sistemi (Entry/Exit System - EES) 12 Ekim Pazar günü yürürlüğe girecek ve Schengen bölgesindeki 29 ülkede uygulanacak.

Sistem 10 Nisan 2026’de tam olarak yürürlüğe girecek.

Artık Türkiye dahil birçok ülkenin vatandaşı pasaport kontrollerini kendi eliyle yapacak.

EES SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK

EES, Avrupa Birliği vatandaşı olmayan kişilerin Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarını, suratlarını tarayarak dijital olarak kaydedecek.

Uygulama 25 AB üyesi ve dört AB dışı ülkeden oluşan Schengen bölgesinde kısa süreli ziyaret yapan herkesi kapsayacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık vatandaşları gibi kısa süreli vizeden muaf olanlar da sisteme dahil edilecek.

İrlanda ve Güney Kıbrıs vatandaşları, AB ikamet izni sahipleri ve bazı özel statüdeki kişiler sistemden muaf tutulacak.