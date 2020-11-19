Avustralya askerlerinin Afganistan’da 39 sivili öldürdüğü ortaya çıktı

Avustralyalı askerlerin Afganistan'da savaş suçu işlediğine dair iddiaları soruşturan Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi'nin raporu, 39 Afgan sivilin öldürüldüğünü ortaya koydu.

Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, dört yıl boyunca Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişi'nin (IGADF) yürüttüğü Afganistan soruşturmasının detaylarını açıkladı.

Soruşturmanın ardından, Afgan sivillerin yasa dışı olarak öldürüldüğünü belgeleyen "güvenilir kanıtların" yer aldığı bir rapor yayınlandı.

"SAVAŞÇI KÜLTÜRÜN, UTANÇ VERİCİ KAYDI"

Yüzlerce tanığın dinlendiği ve 25 askerin karıştığı 57 olayın incelendiği rapordaki bulguları değerlendiren Campbell, raporun bazı askerlerin "savaşçı kültürünün utanç verici kaydını" ortaya çıkardığını söyledi.

"FAİLLERİN İSTEMEYEREK YAPTIĞINA DAİR BULGU YOK"

Raporda yer verilen yasa dışı cinayetlerin hiçbirinin "savaşın harareti içinde" tanımlanmadığını ve cinayetlerin bilinçli işlendiğine dikkati çeken Campbell, "Raporda faillerin olayları kafası karışmış veya istemeyerek yaptıklarına dair hiçbir bulgu yok." ifadesini kullandı.

AFGANİSTAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Elde edilen verilere göre ellerinde, Avustralya Savunma Kuvvetlerindeki (ADF) 25 personelinin ya suçları işlediğine ya da en azından ciddi suçlara karıştığına dair "inandırıcı bilgiler" olduğunu vurgulayan General Campbell, "Afganistan halkından, Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF) adına, Avustralya askerlerinin herhangi bir suçu için içtenlikle ve kayıtsız şartsız özür dilerim." dedi.

"AVUSTURALYA'NIN TAZMİNAT ÖDEMESİ GEREKİR"

Raporu hazırlayan ADF Genel Müfettişi Tümgeneral Paul Brereton, meselelerin mahkemeye çıkmadan önce bile Federal Hükümetin, Afganistan'daki kurbanların ailelerine tazminat ödemesi gerektiğine inandığını bildirdi.

CESETLERİN YANINA, SİLAH VE BOMBA YERLEŞTİRİLDİ

Bazı Avustralyalı askerlerin, öldürülen Afgan sivillerin cesetlerinin yanına "meşru bir hedef" olduklarını öne sürmek için bazı silah ve bombaları yerleştirerek muhtemel soruşturmadan kurtulmayı planladıklarına dair delillere ulaştıklarını aktaran Tümgeneral Brereton, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar kasıtlı hukuka aykırı cinayetlerin gizlenmesi amacıyla kullanılmak üzere geliştirildi. Ele alınan olaylar bir savaş suçuna ilişkin inandırıcı bilgilerin bulunduğu tespit edilen davalar, öldürülen kişinin savaşçı olmadığı açık olan veya olması gereken davalardır."





25 BİN GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Soruşturmayı yürüten müfettişler raporu, Avustralyalı askerlerin 2005 ila 2016 arasındaki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşüp 20 binden fazla belgeye ve yaklaşık 25 bin görüntüyü inceleyerek hazırladı.

AFP'YE SEVK EDİLECEK

Rapor, toplam 36 olayın cezai soruşturma yapılması için Avustralya Federal Polisine (AFP) sevk edilmesini tavsiye ediyor.

AVUSTURALYA'NIN AFGANİSTAN'DA 400 ASKERİ MEVCUT

Avustralya’nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.