Avustralya'da 14 yaşındaki çocukla ilişkiye giren kadın salıverildi

Avustralya'da 45 yaşındaki Savannah Daisley isimli kadın, 14 yaşındaki çocukla cinsel ilişkiye girmesinin ardından hapsi boylamıştı. Kadın, 83 bin euro kefalet ödeyerek serbest bırakıldı.

Avustralya'da 'bu kadar da olmaz' dedirtecek türden bir olay yaşandı.

Avustralyalı ünlü at yetiştiricisi Ross Daisley'nin kızı olan 45 yaşındaki Savannah Daisley isimli kadın, 14 yaşındaki bir çocukla 4 kez cinsel ilişkiye girdi.

At mirasçısı olarak bilinen ve milyonlarca lirası olan Daisley, bu olayın ardından tutuklandı ve hapse gönderildi.

1 yıl hapiste kaldı

1 yıldır hapiste olan 45 yaşındaki kadının mahkemesi, dün Avustralya'nın Sidney kentindeki Downing Center Yerel Mahkemesi'nde görüldü.

Uzun süredir hapiste bulunması nedeniyle hem itibar hem de para kaybı olduğunu dile getiren Savannah Daisley, serbest kalması için mahkemeye heyetine 83 bin euro tutarında kefalet ücreti teklif etti.

Mahkeme kefaleti kabul etti, serbest bırakıldı

Mahkeme başkanı Yargıç Alison Viney de kefalet teklifini kabul ederek, Daisley'i serbest bıraktı.