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    Avustralya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

    Federasyon Meydanı'nda düzenlenen törende Türk bayrakları göndere çekildi.
    • AA
    • 29.10.2021 - 08:44
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    Avustralya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

    Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, ülke sınırları dışında da kutlanıyor.

    Avustralya’nın başkenti Canberra ile Sydney ve Melbourne kentlerinde kutlama yapıldı.

    FEDERASYON MEYDANI'NDA TÖREN

    Türkiye’nin Canberra Büyükelçiliği başkentteki Atatürk Anıtı’nda, Sydney Başkonsolosluğu Hyde Park Atatürk Anıtı’nda ve Melbourne Başkonsolosluğu da kent merkezindeki Federasyon Meydanı'nda tören düzenledi.

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenler, Avustralya’daki koronavirüs kısıtlamalarından dolayı sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.

    Avustralya da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı #1

    TÜRK BAYRAKLARI GÖNDERE ÇEKİLDİ

    Melbourne Federasyon Meydanı'ndaki göndere, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla her yıl olduğu gibi bu senede İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrakları çekildi.

    Göndere çekilen Türk bayrakları, Türkiye’nin "Milli Günü" olması nedeniyle 24 saat boyunca gönderde kalacak.

    Avustralya da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı #2

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