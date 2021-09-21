Melbourne kentinde inşaat işçilerinin aşı karşıtı protestosu nedeniyle bölgedeki şantiyeler geçici olarak kapatılırken, temsilci binanın camları kırıldı, arbede çıktı.

Avustralya'da karantina karşıtlarının protestolarınad çıkan olayların ardından, bu kez de inşaat işçileri, çalışmaları için aşı şartı konulmasına tepki amacıyla sokaklara indi.

Victoria eyaletinde bulunan Melbourne kentinde inşaat işçileri, şantiyelerde koronavirüs aşısının zorunlu hale getirilmesine tepki göstererek, aşı karşıtı protesto düzenledi.

ARBEDE ÇIKTI, POLİS GAZE VE PLASTİK MERMİ KULLANDI

Protesto sırasında Avustralya İnşaat, Ormancılık, Madencilik ve Enerji Birliği’nin (CFMEU) Victoria şubesi saldırıya uğrarken, çıkan arbede sırasında kurum binasının ön camı kırıldı. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahale ettiği olayda kalabalığı dağıtmak için plastik mermi ve biber gazı kullanıldı.

Avustralya’da inşaat işçilerinden aşı karşıtı protesto: Şantiyeler kapatıldı-Video

ŞANTİYELER 2 HAFTA KAPALI

Polis çok sayıda kişinin tutuklandığını belirtirken, devlet yetkilileri çatışma nedeniyle şantiyelerin iki haftaya kadar kapalı kalacağını açıkladı.

BAZI SENDİKA ÜYELERİ YARALANDI

Saldırıya uğrayan CFMEU, Melbourne ofisine yapılan saldırıyı "şiddetle kınadığını" açıkladı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, bazı üyelerin çatışmalar sırasında yaralandığı belirtildi.

İŞÇİLERDEN EN AZ BİR DOZ AŞI BELGESİ İSTENECEK

Yerel basında çıkan haberlere göre, 23 Eylül Perşembe gününden itibaren inşaat işçilerinin çalışmaya devam edebilmek için en az bir doz aşı yaptırdıklarını kanıtlamalarının isteneceği belirtildi. Son verilere göre ülkede toplam 87 bin Covid-19 vakası kaydedildiği ve bin 167 kişinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Avustralya’da karantina karşıtları sokağa döküldü-haberi için tıklayın