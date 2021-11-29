Queensland eyaletinde bir kadın, koronavirüs nedeni ile karantinaya alındığı otel odasını ateşe verdi. 11’inci kattan yükselen alevler nedeni ile oteldeki 150’den fazla kişi tahliye edildi.

Avustralya’da Queensland eyaletinde yer alan Cairns kentinde bir kadın, iki çocuğuyla birlikte 14 günlük zorunlu koronavirüs karantinasındayken kaldığı otel odasını ateşe verdi.

Yangın sonucu otelde bulunan 150’den fazla kişi tahliye edildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Yangının, Pasicif Otel’in 11’inci katında kadının otel odasındaki bir yatağı ateşe vermesi sonucu çıktığı belirtilirken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı açıklandı.

Avustralya polisi tarafından yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kadının kundakçılıkla suçlanmasının beklendiği ifade edildi.

Avustralya’da, karantinada kaldığı otel odasını ateşe verdi VİDEO



ÇOCUKLAR POLİS GÖZETİMİ ALTINDA

Başmüfettiş vekili Chris Hodgman yaptığı açıklamada, kadının gözaltına alındığı ve çocukların polis gözetimi altında olduğunu ifade etti.

Hodgman, "İlerleyen saatlerde 31 yaşındaki kadının kundakçılık ve diğer suçlarla suçlanmasını bekliyorum." ifadelerini kullanarak, kadının birkaç gündür karantinada olduğunu açıkladı.