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    Avustralya'da küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı

    Avustralya'da, Amerikalı yetkililerden gelen ihbar üzerine uluslararası bağlantıları bulunan çocuk istismarı karteline operasyon yapıldı.
    • AA
    • 11.11.2020 - 12:04
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 12:10
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    Avustralya'da küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı

    Avustralya Federal Polisi Komiser Yardımcısı Justine Gough, Yeni Güney Galler, Queensland ve Batı Avustralya eyaletlerinde 16 kişinin, çocuklara cinsel istismar dahil 828 suçlamadan gözaltına alındığını açıkladı.

    Gough, gözaltına alınanlar arasında çocuk bakımı görevlisi ve futbol antrenörünün yer aldığını, kartelin, ABD, Kanada, Asya, Avrupa ve Yeni Zelanda'da bağlantıları bulunduğunu bildirdi.

    46 ÇOCUĞUN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

    Kartelin Avustralya'da 16 aylıktan 15 yaşına kadar 46 kurbanının kimliklerinin tespit edildiği belirtildi.

    ABD Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'nin, Yeni Güney Galler'de bir kişinin internette çocuk istismarı materyalini yüklediğinin tespit edilmesi üzerine şubatta, Avustralya polisine ihbarda bulunduğu ifade edildi.

    Kartelin çocuk istismarı materyali için internetin yanı sıra karanlık ağı da kullandığı kaydedildi.

    Avustralya da küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı #1

    Avustralya da küresel çocuk istismarı karteli ortaya çıkarıldı #2

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