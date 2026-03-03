İran'a ait füze İsrail'in merkezine isabet etti

Orta Doğu'da savaş çanları...

ABD ile İsrail'in İran'a başlattığı saldırı, bölgede geri dönülemez bir savaşa yol açtı.

İran, saldırılarda başta Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney olmak üzere 787 vatandaşını kaybederken misilleme için İsrail'e yüzlerce füze ateşledi.

FÜZELERDEN BİRİ TEL AVİV'İN MERKEZİNE DÜŞTÜ

İran'a ait füzelerden birinin, İsrail'in başkenti Tel Aviv'in merkezine isabet ettiği açıklandı.

Saldırının ardından 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.

FÜZELER İSABET ETMEYE DEVAM EDİYOR

İsrail basını, geçtiğimiz gün İran'a ait bir füzenin Beer Şeva kentine düştüğünü duyurmuştu.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandığı bilgisini açıklamıştı.

DAHA ÖNCE 9 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

1 Mart'ta İsrail-ABD saldırılarına misilleme olarak İran’dan fırlatılan bir füze, Batı Kudüs yakınlarındaki Beyt Şemeş kentinde bir binaya isabet etmişti.

Saldırıda 9 İsrailli hayatını kaybederken, 11 kişiden ise hala haber alınamadığı bildirilmişti.

YÜKSEK SAYIDA ENVANTERE SAHİPLER

İran, Orta Doğu’daki askeri gücünü büyük ölçüde füze kapasitesiyle güçlendiriyor.

Son yıllarda bölgede artan gerilimler ve ABD ile yaşanan çatışmalar, İran’ın füze cephaneliğini uluslararası gündeme taşımış durumda.

Kısa menzilli roketlerden uzun menzilli balistik füzeler ve seyir füzelerine kadar geniş bir yelpazeye sahip olan İran füzeleri, hem bölgesel hem de küresel güvenlik açısından yakından izleniyor.