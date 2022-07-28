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    Avustralya'nın ilk başörtülü vekili Payman: Başörtüsünü gururla takın

    27 yaşındaki Payman, kendisini dış görünüşünden dolayı yargılayanların varlığına işaret etti. Payman, başörtüsü takmak isteyenlere seslendi.
    • 28.07.2022 - 18:10
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 18:27
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    Avustralya'nın ilk başörtülü vekili Payman: Başörtüsünü gururla takın

    Fatima Payman, Avustralya Parlamentosu'nun ilk başörtülü milletvekili olarak kayıtlara geçti.

    Payman, yaptığı konuşmada, başörtüsü takmak isteyen genç kızlara seslendi.

    Konuşmasında Payman, "Yüzyıl önce, bırakın 10 yıl önce parlamento, başörtüsü takan bir kadının seçilmesine izin verir miydi?" diye sordu.

    "Başörtüsü kendi tercihim"

    Afganistan’da doğan ve bir mülteci kızı olarak Avustralya’da milletvekili olan parlamentonun en genç üyesi Payman, kendisine dış görünüşünden dolayı ne giymesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunmaya çalışan kişiler olduğuna işaret ederek, başörtüsü takmanın kendi tercihi olduğunu vurguladı.

    "Başörtüsünü gururla takmalarını istiyorum"

    Payman, genç kızların başörtüsü takmalarına ilişkin, "Başörtüsü takmaya karar veren genç kızların, başörtüsünü gururla ve buna haklarının olduğunu bilerek takmalarını istiyorum." ifadelerini kullandı.

    Resmi hitabını eylülde yapacak

    Sokaktaki insanları giyimlerine göre yargılamadığını belirten Payman, diğer insanların da kendisini kişisel giyiminden dolayı yargılamasını beklemediğini ifade etti.

    AA'nın haberine göre, Payman'ın parlamentoda resmi hitabını eylülde yapması bekleniyor.

    Avustralya'nın ilk başörtülü vekili Payman: Başörtüsünü gururla takın VİDEO

    Avustralya nın ilk başörtülü vekili Payman: Başörtüsünü gururla takın #1

    Avustralya nın ilk başörtülü vekili Payman: Başörtüsünü gururla takın #2

    Avustralya nın ilk başörtülü vekili Payman: Başörtüsünü gururla takın #3

    Avustralya nın ilk başörtülü vekili Payman: Başörtüsünü gururla takın #4


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