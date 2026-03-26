Vladimir Putin'den Orta Doğu açıklaması: Çatışmaların sonuçları öngörülemez

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) Toplantısı'nda konuştu.

ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin de konuşan Vladimir Putin, enerji piyasasındaki çalkantılara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"BİRÇOK SEKTÖR DARBE ALDI"

Orta Doğu’daki çatışmaların dünyayı giderek daha fazla etkilediğini anlatan Putin, "Uluslararası lojistik, üretim ve işbirliği zincirlerine ciddi zarar veriyor. Hidrokarbon ve metal çıkarma, işleme, gübre üretimi ve diğer birçok mal ve ürünle ilgili sektörlerin tamamı darbe aldı." ifadelerini kullandı.

"ÇATIŞMALARIN SONUÇLARI ÖNGÖRÜLEMEZ"

Putin, çatışmaların etkisinin Kovid-19 salgını dönemiyle kıyaslandığına işaret ederek, "Orta Doğu’daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile öngöremiyor." dedi.

"PİYASALAR ÇALKANTILI BİR DÖNEMEDEN GEÇİYOR"

Rusya’nın emtia fiyatlarındaki artıştan elde ettiği konjonktürel gelirlerin ihtiyatlı kullanılması gerektiğini vurgulayan Putin, "Geleneksel ihracatımızın fiyatları yükselirken piyasalar da çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bugün piyasalar bir yöne sallandıysa, yarın diğer yöne sallanabilir." diye konuştu.

"ZORLUKLARA CEVAP VEREBİLMEK İÇİN RUSYA DA GÜÇLÜ OLMALIDR"

Küresel ticaretteki sarsıntıların hız kazandığını belirten Putin, "Bunlar, yeni bir gerçeklik haline geliyor ve tüm küresel ekonominin yeni bir duruma geçişine eşlik ediyor. Zamanın getirdiği zorluklara cevap verebilmek için Rusya da güçlü olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.