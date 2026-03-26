İran, ABD'nin 15 maddelik teklifine yanıt verdi

ABD ile İran arasında yaşanan savaşta 3 hafta geride kalırken sıcak bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde barış konusunda umut vaat eden söylemlerde bulunurken iki ülke arasındaki müzakerelerin devam ettiği söyledi.

15 MADDELİK PLAN İLETİLDİ

Bu kapsamda ABD tarafından İran'a 11 maddelik bir plan iletildiği belirtildi.

İran'ın bu öneriyi kabul edip etmeyeceği merak edilirken beklenen açıklama bugün geldi.

İRAN'DAN TEKLİFE YANIT GELDİ

İran'ın Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran ABD'nin 15 maddelik teklifine resmi yanıt verdi.

Habere göre ABD tarafından önerilen 15 maddeye cevap dün gece aracılar aracılığıyla resmen iletilirken karşı tarafından cevabı için bekleyişe geçildi.

İRAN BAZI ŞARTLAR ÖNE SÜRDÜ

Kaynağa göre, İran cevabında düşmanın terör saldırısının sona ermesi, savaşın tekrarlanmaması için objektif koşulların oluşturulması, hasar ve savaş tazminatlarının ödenmesinin garanti altına alınması ve açıkça belirlenmesi, savaşın tüm cephelerde ve bu savaşa katılan tüm direniş grupları için bölge genelinde sona erdirilmesi gerektiğini açıkladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğini kullanmasının İran'ın doğal ve yasal hakkı olduğunu ve karşı tarafın yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin garantisi olduğunu ve tanınması gerektiğini belirtti.

"BU BİR ALDATMACA"

Yetkili açıklamasında "Ve bu İran koşulları, Cenevre'deki ikinci tur müzakerelerde karşı tarafa sunulan taleplerden farklıdır. İran için ABD'nin müzakereler hakkındaki iddiasının sadece bir "üçüncü aldatmaca" projesi olduğu ve Amerikalıların müzakereler bahanesiyle çeşitli hedefler peşinde koştuğu açıktır" dedi.

"YENİ BİR SUÇUN YOLUNU AÇMAYA ÇALIŞIYORLAR"

ABD'nin süreci manipüle ettiğini vurgulayan yetkili, "Birincisi, dünyaya barışçıl bir yüz göstererek ve savaşı bitirmek istediklerini söyleyerek dünyayı aldatmak; ikincisi, dünyada petrol fiyatlarını düşük tutmak; ve üçüncüsü, karadan bir işgal yoluyla güney İran'da yeni bir saldırgan eylem için hazırlık yapmak üzere zaman kazanmak.

Amerikalılar hem 12 Gün Savaşı'nda hem de Ramazan Savaşı'nda müzakereler sırasında savaşı başlattılar ve bu kez, müzakereler bahanesiyle, yeni bir suçun yolunu açmaya çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.

15 MADDELİK ANLAŞMA TEKLİFİNDE ŞUNLAR YER ALIYOR:

İran'ın mevcut nükleer kapasitesinin tamamen ortadan kaldırılması,

İran'ın "asla nükleer silah arayışında olmayacağına" dair taahhüt vermesi,

İran topraklarında herhangi bir nükleer zenginleştirme faaliyetinin yasaklanması,

Zenginleştirilmiş uranyumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) teslim edilmesi,

Natanz, İsfahan ve Fordow'daki nükleer tesislerin devre dışı bırakılması ve imha edilmesi,

UAEA'ya tüm bilgilere tam erişim izni verilmesi,

İran'ın vekalet güçleri stratejisinden vazgeçmesi,

Bölgedeki milis gruplara finansman ve silah desteğinin kesilmesi,

Hürmüz Boğazı'nın kapatılmadan açık tutulması,

Balistik füze programına ilişkin kararın ertelenmesi,

Balistik füzelerin yalnızca savunma amaçlı kullanılması,

İran'a yönelik tüm yaptırımların kaldırılması,

Buşehr'de sivil nükleer programın geliştirilmesine destek verilmesi,

Yaptırımların yeniden uygulanması tehdidinin otomatik olarak iptal edilmesi,

Taraflar arasında ek bölgesel ve güvenlik mutabakatları.