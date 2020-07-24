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    Ayasofya Camii, Almanya'da gündem oldu

    Twitter'da, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadethane olması en çok konuşulanlar listesinde birinci sırada yer aldı.
    • AA
    • 24.07.2020 - 13:41
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    Ayasofya Camii, Almanya'da gündem oldu

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl aradan sonra, Cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açıldı.

    Ayasofya'nın açılışıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlar, Twitter'in güncel konular (Trend Topic/TT) sıralamasında Almanya'da birinci oldu.

    Tarihi yapı hakkında 25 binden fazla tweet atıldı.

    TWITTER'DA BİRİNCİ SIRADA

    Twitter kullanıcıları, #HagiaSophia" hashtag'i altında tekrar ibadethane olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi üzerine görüşlerini belirtti.

    Ayrıca Alman ntv haber kanalının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın camiye girişini canlı yayınla vermesi dikkati çekti.

    Ayasofya Camii, Almanya'da gündem oldu #1

    Ayasofya Camii, Almanya'da gündem oldu #2

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