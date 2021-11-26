Azerbaycan, 2 Ermenistan vatandaşını iade etti

Sınırda yakalanan iki Ermeni vatandaşı, ülkelerine geri gönderildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komisyonu'ndan, yakalanan Ermenistan vatandaşlarına ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada, 1 Ermeni askerinin ve 1 Ermeni vatandaşının Ermenistan'a iade edildiği belirtildi.

YARALI OLARAK YAKALANIP TEDAVİSİ YAPILDI

Söz konusu kişilerden birinin, 16 Kasım'da Ermenistan'ın provokasyonları sonucu devlet sınırında meydana gelen çatışmalarda yaralı olarak yakalandığı, bu süre zarfında tedavisinin yapıldığı aktarıldı.

ASKERİ BÖLGEYE GİRERKEN YAKALANDI

İade edilen diğer kişinin ise Ağdam ili istikametinde Azerbaycan askerlerinin bulunduğu bölgeye girerken yakalandığı, ön araştırma sonucunda kendisinin sivil olduğu ve yolunu kaybettiğinin belirlendiği kaydedildi.