Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

DHA

Ankara’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında Türkiye’ye taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TAZİYE MESAJI

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev’in, TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mektubu yolladığı belirtildi.

"ŞİDDETLE KINIYORUM, KARDEŞ TÜRKİYE HALKINA EN DERİN BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİMİ SUNUYORUM"

Mektupta, saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların olmasının onları derinden üzdüğünü belirten Aliyev, “Bu hain terör eylemini şiddetle kınıyor, sizlere, mağdurların ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı adına en derin başsağlığı dileklerimi sunuyor, yaralananlara şifalar diliyorum. Allah rahmet eylesin” ifadeleri yer aldı.