İsrail’in Lübnan’a saldırılarında bilanço ağırlaşıyor

İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut’a düzenlediği saldırılarda can kaybı artıyor. Gün içinde farklı noktalara düzenlenen saldırılarda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı (NNA)’na göre İsrail’e ait insansız hava aracı, güneydeki Sur kentinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

BEKAA VE GÜNEYDE CAN KAYIPLARI

Bekaa bölgesindeki Ber Elyas’ta bir daireye düzenlenen saldırıda Lübnan’daki Cemaat-i İslami yetkililerinden Yusuf ed-Dahuk yaralandı, iki oğlunun ise yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Abande bir eve düzenlenen saldırıda bir kadın hayatını kaybederken, eşinin yaralandığı bildirildi.

Güneydeki Şeba kasabasına İHA ile düzenlenen saldırıda 2 kişi yaşamını yitirirken, Kalilede hedef alınan binanın enkazından 2 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

SAYDA'DA HAVA SALDIRISI: 8 ÖLÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun güneydeki Sayda kentinin Favar semtinde bir binaya düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

BEYRUT'TA ARAÇ HEDEF ALINDI

Başkent Beyrut’un güneyinde yer alan Dahiyendeki Cenah semtinde bir araca düzenlenen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sonrası bazı bina ve araçlarda hasar oluştuğu bildirildi.

2 MART'TAN BU YANA YÜZLERCE CAN KAYBI

İsrail ordusu, 2 Mart’ta Lübnan’dan füze atıldığı gerekçesiyle ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiğini açıklamış, ardından Lübnan genelinde hava saldırıları başlatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 1774 kişinin yaralandığını duyurdu.

Lübnan Hükümeti ise çatışmalar nedeniyle 822 bin 600 kişinin barınma merkezlerine başvurduğunu açıkladı.

BM: "LÜBNAN HALKI SAVAŞA SÜRÜKLENDİ"

Antonio Guterres, Lübnan ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Lübnan halkının savaşı seçmediğini belirterek, “Bu savaşı onlar seçmedi; içine sürüklendiler.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Lübnan ve bölge için barışçıl bir gelecek adına diplomatik çabaların sürdürüleceğini vurguladı.