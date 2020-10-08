Azerbaycan, Ermenistan karargahını vurdu

Azerbaycan, 24 saatte çok sayıda askeri teçhizat imha etti

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Şenol Güneş: İyi oynadık ama hatalarımız var

Ünlüler bu platform sayesinde zengin oluyor.

Ünlüler bu platform sayesinde zengin oluyor.

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