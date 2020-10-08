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    Azerbaycan, Ermenistan karargahını vurdu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan hedeflerinin vurulma görüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 11:54
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 11:54
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    Azerbaycan, Ermenistan karargahını vurdu

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan hedeflerini etkili bir şekilde vurmaya devam ediyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, karadan topçularla, havadan İHA'larla yürütülen operayondan yeni görüntüler paylaştı.

    ERMENİSTAN HEDEFLERİ YERLE BİR EDİLDİ

    Gece saatlerinde gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda Ermeni silahlı kuvvetlerinin karargah, altyapı ve mühimmat depoları vuruldu.

    Hedeflerin yerle bir edilme anı İHA tarafından anbean kaydedildi.

    Azerbaycan, Ermenistan'ın karargah ve mühimmat deposunu vurdu ViDEO

    Azerbaycan, Ermenistan karargahını vurdu #1

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