Azerbaycan, Ermenistan'ın mayınlarını temizliyor Ermeni güçlerinin uluslararası hukuku ihlal ederek döşediği mayınlar etkisiz hale getirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e göre, mayınların tamamen temizlenmesi için 30 yıl ve 25 milyar dolar gerekiyor.

AA & Ensonhaber

Karabağ ve çevresini 30 yıl boyunca işgal altında tutan Ermenistan, bölgeye mayınlar döşedi.

İkinci Karabağ Savaşı'yla topraklarına kavuşan Azerbaycan, döşenen mayınları temizlemeye devam ediyor.

Mayınları imha ettiler

Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA), işgalden kurtarılan Ağdam ilinde Ermeni güçlerinin mayınlarını etkisiz hale getirirken görüntülendi.

Arazileri mayınlamak, 1949 Cenevre Sözleşmeleri de dahil uluslararası insancıl hukukun temel norm ve ilkelerini ağır şekilde ihlal anlamı taşıyor.

Yüz binlerce mayın döşediler

Ermenistan, işgal ettiği bölgeleri elinde tutmak için tüm uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek bölgelere yüz binlerce mayın döşedi.

Aliyev: 30 yıl ve 25 milyar dolar gerekiyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir konuşmasında, bölgedeki mayınların temizlenmesi için yaklaşık 30 yıl ve 25 milyar dolar gerektiğini açıklamıştı.

Mayın temizleme faaliyetlerini ANAMA ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine bağlı istihkam birlikleri yürütüyor.

Türkiye'den çalışmalara destek

Olağanüstü Haller Bakanlığı, Sınır Hizmetleri Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timleri de bu faaliyetlere katkı sunuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen ve Azerbaycan'a teslim edilen 20 Mayın Temizleme Aracı (MEMATT) da sahada kullanılıyor.