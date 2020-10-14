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- Azerbaycan ordusu, 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu, 8 köyü daha Ermenistan işgalinden kurtardı
Azerbaycan Ordusu, Hocavend bölgesinin Karadağlı, Hatunbulağ, Garakollu, Bulutan, Melikanlı, Kemartuk, Teke ve Tağaser köylerini işgalden kurtardı.
- Haber Merkezi
- 14.10.2020 - 14:50
- Güncelleme : 14.10.2020 - 14:50
Ermenistan'ın alçak saldırılarının ardından Azerbaycan'ın başlattığı harekattan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hocavend ve Fuzuli kentlerinden toplamda 8 köyün daha işgalden kurtarıldığını duyurdu.
Aliyev, müjdeli haberi Twitter hesabından paylaştı.
ALİYEV, 8 KÖYÜN DAHA ERMENİ İŞGALİNDEN KURTULUŞUNU DUYURDU
Aliyev mesajında, "Azerbaycan'ın görkemli ordusu, Fuzuli ilçesine bağlı Garadağlı, Hatunbulağ, Garakollu köyleri, Hocavend ilçesine bağlı Bulutan, Melikcanlı, Kemertuk, Teke ve Tagaser köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan Ordusu! Karabağ Azerbaycan'dır!" ifadelerine yer verdi.