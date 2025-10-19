Azerbaycan'da darbe girişimi iddiası: Putin, Aliyev'i arayarak haber verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Azerbaycan'da darbe tehlikesi...

Cumhurbaşkanlığı Ofisi eski başkanı Ramiz Mehdiyev yönetiminde planlanan bir darbe girişiminin son anda engellendiği iddia edildi.

MEHDİYEV, RUSYA'DAN MEDET UMDU

Azerbaycan basınından APA’nın haberine göre; darbe girişimi planının başında bulunan Ramiz Mehdiyev, Rusya ile gizli temaslarda bulunarak darbeye destek aradı.

Mehdiyev'in Moskova ile kurduğu temas sonucunda planını ifşa ettiği ve KGB'nin durumu Putin'e aktardığı vurgulandı.

PUTİN, ALİYEV'İ UYARDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in durumu Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e bildirdiği ve olası bir krizin önüne geçildiği öne sürüldü.

'VATANA İHANET' SUÇUNDAN GÖZALTINA ALINDI

Ramiz Mehdiyev, Moskova’dan aldığı olumsuz cevap sonrasında güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

EV HAPSİ CEZASI VERİLDİ

Devlet Güvenlik Servisi (DTX) tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 87 yaşındaki Mehdiyev’in, Azerbaycan Ceza Kanunu’nun 278. (iktidarı zorla ele geçirme), 274. (devlete ihanet) ve 193-1.3.2 (suç yoluyla elde edilen malın yasallaştırılması) maddeleri uyarınca suçlandığı bildirildi.

Mahkeme, 87 yaşındaki Ramiz Mehdiyev’in yaşını dikkate alarak, hakkında devam eden soruşturma sürecinde 4 ay süreyle ev hapsine alınmasına karar verdi.

YÖNETİMİN BAŞINA GEÇMEK İSTİYORDU

İddialara göre Ramiz Mehdiyev, Moskova ile Bakü arasındaki gerilimi fırsat bilerek eski bağlantıları aracılığıyla Rus yetkililere darbe planını iletti ve destek istedi.

Planına göre, yönetimi ele geçirip geçiş dönemini yönetecek geçici bir organ kuracak ve başına kendisi geçecekti.

Azerbaycan haber ajansı Minval ise Mehdiyev’in Cumhurbaşkanlığı İdaresi’ndeki görevinden alındığını bildirdi.

RAMİZ MEHDİYEV

Ramiz Mehdiyev’in, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevini 1995-2019 yılları arasında yürüttüğü, 2019-2022 yılları arasında ise Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı olarak görev yaptığı biliniyor.