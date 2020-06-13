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Azerbaycan'da son 24 saatte 352 yeni vaka
Azerbaycan'da son 24 saatte 352 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 570'e yükseldi.
- İHA
- 13.06.2020 - 19:15
Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 352 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.
Açıklamada, 196 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI TOPLAMDA 115 OLDU
Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 9 bin 570’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 115’e yükseldi.
Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 309 oldu.
Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 375 bin 759 korona virüs testi yapıldı.