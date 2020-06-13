Azerbaycan'da son 24 saatte 352 yeni vaka

Azerbaycan'da son 24 saatte 352 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 9 bin 570'e yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Koronavirüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 352 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, 196 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI TOPLAMDA 115 OLDU

Azerbaycan'da toplam vaka sayısı 9 bin 570’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 115’e yükseldi.

Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 5 bin 309 oldu.

Öte yandan Azerbaycan'da şu ana kadar 375 bin 759 korona virüs testi yapıldı.