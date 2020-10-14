Azerbaycan Savunma Bakanlığı, konuşlandırılmak üzere taşınan füzeleri havadan anbean takip etti.

Azerbaycan ordusu, sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında bulunan Ermenistan'a ait balistik füze sistemlerini imha etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan'da konuşlu iki balistik füze sisteminin birinin yerel saatle 01.00 civarında diğerinin de 08.36'da nokta atışı ile imha edildiği bildirildi.

SİVİL YERLEŞİMLERE SALDIRI ÖNLENDİ

İmha edilen füzelerin Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine saldırı hazırlığında olduğu, dolayısıyla Ermenistan arazisinde konuşlanmalarına rağmen Azerbaycan ordusu için yasal hedef haline geldiği kaydedildi.

Konuşlandırılmak üzere götürülen füzeler, Azerbaycan İHA'ları tarafından görüntülendi.

Ermenistan güçlerinin, kaybettikleri mevzileri yeniden işgal etmek için gece Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut yönünde saldırılar düzenlediği bildirildi.

Azerbaycan'ın imha ettiği Ermenistan'a ait balistik füze sistemleri ViDEO

İMHA EDİLENLERİN LİSTESİ

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun saldırıları önlediği, Ermenistan ordusuna ait 5 T-72 tankı, 3 Grad füze sistemi, 1 OSA uçaksavar, 1 BMP-2 zırhlı piyade aracı, 1 KS-19 uçaksavar topu, 2 D-30 obüsü ve birkaç personel aracının imha edildiği belirtildi.

Ermenistan ordusunun Terter, Ağdam ve Ağcabedi illerini top atışına tuttuğu belirtilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun da önleyici tedbirler aldığı ifade edildi.