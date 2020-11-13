Azerbaycanlı köylüler evlerine dönmenin sevincini yaşıyor

Çatışmaların başladığı günden beri Terter'deki köylerinden uzakta yaşamını sürdüren köylüler, çatışma öncesinde yaşadıkları köylere dönmeye başladı.

1993 yılında Ermenistan'ın işgalleri sonucu Kelbecer bölgesinden Terter kentine bağlı Şıhark köyüne göç eden vatandaşlar, yine Ermenistan’ın 27 Eylül’de başlayan saldırıları nedeniyle Şıhark köyünden Berde'ye bağlı Ketenpara köyüne göç etti.

Günlerdir evlerinden uzakta kalan halk, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan ateşkes anlaşmasının ardından evlerine geri dönmeye başladı.

YARALAR SARILIYOR

Köyde yıkılan duvarları kırılan camları onarmaya çalışan köylüler, savaşın yaralarını sarmaya çalışıyor. Evlerine dönen köy halkı, Dağlık Karabağ’ın alınmasının ardından toprakları Kelbecer'e dönmek istiyor.

"ALLAH ORDUMUZU VE MİLLETİMİZİ KORUSUN"

1993 yılında Kelbecer’den Terter’e göçtüklerini belirten Esed Esedov, "Kelbecer göçmeniyim. Şu anda Terter’in Şıhark köyünde yaşıyorum. 1993’te bu köye geldik. Savaş nedeniyle geçici olarak Berde’nin Ketelparah köyüne taşınmıştık. Allah'a şükür bugün ordumuzun, milletimizin sayesinde, Allah Cumhurbaşkanımıza da sağlık versin, evimize yurdumuza dönmemizi sağladı. Bundan sonra da kendi topraklarımıza, Kelbecer’e ve işgalden kurtarılmış topraklarımıza döneriz. Allah ordumuzu ve milletimizi korusun” dedi.

Azerbaycan’da köylüler evlerine dönmenin sevincini yaşıyor

"ERMENİLERDEN KORKMUYORUZ"

Kelbecer'e dönecekleri için mutlu olduğunu belirten Uğur Esedov, "Biz Ermenilerden korkmuyoruz. Bir ay önce savaş nedeniyle evimize gelemiyorduk. Evimizde yıkılmıştı ama yine de Ermenilerden korkmuyoruz. Sağ olsun Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza. Kelbecer’e gideceğim için seviniyorum. Orada doğum günümü, bayramları kutlamak istiyorum” dedi.