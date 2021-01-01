Azerbaycan halkı, 2021'in ilk gününde şehitliklere gitti.

Ermenistan'ın işgali altındaki toprakları kurtarmak için girdikleri savaşta canlarını feda eden askerler unutulmadı.

Azerbaycan bayraklarıyla şehitlikleri ziyaret eden binlerce vatandaş, mezarlara çiçek bıraktı, dualar etti.

"AZERBAYCAN'IN ZAFER YILI"

Bakü'deki şehitliği ziyaret eden Emekli Albay Abdulla Gurbani, 2020'yi "Azerbaycan'ın zafer yılı" olarak geride bıraktıklarını söyledi.

Azerbaycanlılar, yeni yılın ilk gününde şehitliklere akın etti ViDEO

"HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAYACAKLAR"

Gurbani, işgal altındaki toprakların kurtarıldığını ve şehitler dolayısıyla ihtişamlı yılbaşı kutlamalarının yapılmadığını belirtti.

Şehitlere borçlu olduklarını vurgulayan Gurbani, şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını kaydetti.

Öğretmen olan Firengiz Kerimova, 30 yıl boyunca öğrencilerine işgali anlattıklarını, bundan sonra artık zaferden bahsedeceklerini ifade etti.

"ŞEHİT ANNELERİNİN ÖNÜNDE EĞİLİYORUM"

Yeni yılın ilk gününde şehitleri ziyaret etmenin kendileri için bir borç olduğunu kaydeden Kerimova, şunları söyledi:

"Bize gurur verici duygular yaşatan, vatan için canlarını feda eden şehitlerin ruhu önünde eğiliyorum. Gazilerimizle de karşılaştık burada. Onlarla da gurur duyuyoruz. Şehitlerimiz sayesinde topraklarımız işgalden kurtuldu ve o topraklarda artık alnımız açık, yüzümüz ak gezebileceğiz. Şehit annelerinin önünde eğiliyorum."

Azerbaycanlılar, şehitliklere akın etti FOTO GALERi



"KUTLAMA YAPARSAK, ŞEHİTLERİMİZİN RUHUNA SAYGISIZLIK ETMİŞ OLURUZ"

Çocuklarıyla şehitliği ziyaret eden Rahim İbrahimli, "Çocuklarıma anlattım, bu sene yılbaşı kutlamayacağız. Kutlama yaparsak, şehitlerimizin ruhuna saygısızlık etmiş oluruz. Bize zafer yaşattıkları için şehitlerimize daima minnettar olacağız." dedi.

"ONLAR BİZİM BAŞIMIZIN TACI"

1990'lı yıllardaki 1. Karabağ Savaşı'nda gazi olan Azad Musayev, şehitler nedeniyle bu sene yılbaşı kutlamadıklarını belirterek, "Ömrümüzün sonuna kadar her zaman şehitlerimizi anacağız. Onlar bizim başımızın tacı. Şehit annelerinin ellerinden öpüyorum." ifadesini kullandı.

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı, 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren ve 44 gün süren 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda 2 bin 823 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklanmıştı.