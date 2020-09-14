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    BAE, Hz. Muhammed'e hakaret eden İsrail takımına sponsor oldu

    BAE, Hz. Muhammed'e hakaret eden İsrail takımına sponsor oldu

    İsrail ile normalleşen BAE'den bir grup iş adamı, Hz. Muhammed'e ve Araplara hakaret eden ırkçı futbol takımı Beitar Jerusalem'e sponsor olacağını duyurdu.
    • DHA
    • 14.09.2020 - 10:24
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    İsrail'de bir televizyon kanalı, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkelerindeki yatırımlardan bahsederken Beitar Jerusalem futbol takımına da yatırım yapılacağını açıkladı.

    IRKÇI FUTBOL TAKIMI

    İsrail'in en ırkçı futbol takımı olarak bilinen Beitar Jerusalem, Arap takımıyla her karşılamasında Hz. Muhammed'e hakareti alışkanlık haline getiren bir futbol takım olarak biliniyor.

    Orta Doğu Yahudileri Mizrahiler'in kulübü olarak bilinen Beitar, ayrıca İsrail Premier Ligi'nde hiç Arap futbolcu oynatmamış tek kulüp olarak biliniyor.

    BAE, Hz. Muhammed e hakaret eden İsrail takımına sponsor oldu #1

    NETANYAHU DESTEKLİYOR

    Takıma, Arap olmayan iki Müslüman Çeçen oyuncunun alınmasına tahammül edemeyen taraftarın aşırılıklarını her zaman onları destekleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sakinleştimeye çalışmıştı.

    Çeçen Sadayev ve Kadayev'e bile "Araplara ölüm" şeklinde slogan atan ırkçı grup, iki oyuncunu takımı terk etmeye zorlamıştı.

    Taraftarın baskısına dayanamayan Çeçen oyuncular da bir süre sonra Beitar Jerusalem'den ayrılmışlardı.

    BAE, Hz. Muhammed e hakaret eden İsrail takımına sponsor oldu #2

    ALİ MUHHAMED İSMİNİ DEĞİŞTİR BASKISI

    Geçen yıl La Familia yine çok konuşulacak çirkin bir eyleme imza atmıştı. Irkçı grup takımın yeni transferi Ali Muhammed'i hedef almıştı.

    Ali Muhammed isminden rahatsız olduklarını söylemiş ve oyuncudan adını değiştirmesini istemişlerdi.

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