BAE: İran 137 füze ve 209 İHA ile saldırdı

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yönelik başlattığı yeni saldırı sonrasında İran'ın misillemelerindne biri de BAE'yi hedef aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran’ın dün ülke sınırlarına 137 balistik füze ve 209 insansız hava aracı (İHA) fırlattığını, hava savunma sistemlerinin çoğunu etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Saldırılar sonucu Dubai’de 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

HAVA SAVUNMASI CANLI KALDI

BAE Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, düşman fırlatmalarının büyük kısmının başarıyla engellendiği bildirildi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Fırlatılan 137 balistik füzenin 132’si imha edildi, 5’i denize düştü.

Gönderilen 209 İHA’dan 195’i etkisiz hale getirildi, 14’ü maddi hasara yol açtı.

Füze ve İHA parçalarının çeşitli bölgelere düşerek küçük çaplı sivil hasara neden olduğu belirtildi.

Bakanlık, saldırıları “tehlikeli bir tırmanış ve sivillerin güvenliğini tehdit eden korkakça bir eylem” olarak nitelendirerek, BAE’nin egemenliğini koruma hakkını saklı tuttuğunu duyurdu.

DUBAİ'DE PATLAMA VE BURJ EL ARAB'DA YANGIN

Görgü tanıkları, Dubai’de patlama sesi duyulduğunu ve hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Zayed Uluslararası Havalimanı yakınlarından siyah dumanlar yükseldiği görüldü.

Ayrıca Dubai’nin simge yapılarından Burj Al Arab’ın dış cephesinde bir yangın çıktı. Yetkililer, İHA’dan düşen parçaların küçük çaplı yangına yol açtığını, sivil yaralanma olmadığını açıkladı.

İRAN, ABD VE İSRAİL'E MİSİLLEME DÜZENLEDİ

İran ordusu, ABD ve İsrail’in sabah saatlerinde İran’a düzenlediği ortak saldırılara karşılık İsrail ve BAE’deki hedeflere balistik füze ve kamikaze İHA’larla saldırı başlattı. İran, Bahreyn, BAE, Kuveyt, Katar ve Ürdün’deki ABD üslerini de hedef aldığını duyurdu.

Saldırılarda, başkent Tahran ve 24 eyalette çeşitli noktalar vuruldu. İran Kızılayı, saldırılarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını açıkladı.

GERGİNLİK BÖLGEDEKİ GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR

ABD-İsrail ve İran arasındaki saldırı-misilleme süreci, Orta Doğu’daki gerilimi tırmandırdı. BAE yetkilileri, ülke güvenliğini sağlamak için hava savunma sistemlerini yüksek alarma geçirdi ve sivil koruma önlemlerini güçlendirdi.