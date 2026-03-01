İran Polis İstihbarat Başkanı öldürüldü

ABD desteği ile İsrail'in başlattığı saldırılarda, İran'ın üst düzey isimlerinden biri daha hayatını kaybetti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 28 Şubat’ta gerçekleşen ABD-İsrail saldırısında Tümgeneral Rızaiyan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırının, İran’daki üst düzey yetkilileri hedef aldığı belirtiliyor.

İRAN'DAN BÖLGESEL MİSİLLEME

İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde hedeflere yönelik karşı saldırılar düzenledi.

SON BİLANÇO

ABD ve İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi. İran Kızılayı, bombardımanlarda 201 kişinin öldüğünü, 747 kişinin ise yaralandığını açıkladı.